Часть Советского района Челябинска 16 февраля осталась без воды

Также сегодня в Калининском районе будут вестись работы на водоводе по переврезке пожарного гидранта. Временно будут отключены от системы водоснабжения дома 28, 30, 32 (административное здание), 34, 40, 42 по улице Краснознаменная. Работы продлятся до 17:00.