Часть Советского района Челябинска 16 февраля осталась без воды

Так, для замены задвижки временно ограничено водоснабжение в домах на улицах Учебная и Междугородная, в переулке Минеральный (частный сектор).
«Реализовать необходимый комплекс работ планируется с 09:00 до 19:00», — говорят в МУП «ПОВВ».
Также начались ремонтные работы на водоводе диаметром 150 мм на АМЗ. Ограничено водоснабжение в доме 37-А по улице Кузнецова, домах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (частный сектор) по улице 8 Марта. В этом случае работы планируется завершить до 20:00.
Также сегодня в Калининском районе будут вестись работы на водоводе по переврезке пожарного гидранта. Временно будут отключены от системы водоснабжения дома 28, 30, 32 (административное здание), 34, 40, 42 по улице Краснознаменная. Работы продлятся до 17:00.