Пациенту всего лишь 16 дней: двухнедельного младенца с врожденным пороком сердца спасли от смерти иркутские хирурги

Очередное чудо сотворили иркутские хирурги областной детской больницы 14 февраля. В праздник врачи сохранили жизнь новорожденного малыша, который находился на грани жизни и смерти. У двухнедельного пациента выявили врожденный порок сердца. Об этом в своем тг-канале рассказал известный детский хирург Юрий Козлов.
— Впервые в Иркутской области выполнили стентирование выводного отдела правого желудочка. Ювелирная процедура, каких в регионе никогда не проводилось, — пишет хирург. — Очень сложно было найти стент в кратчайшие сроки для проведения операции. Эту задачу я взял на себя и ценой больших усилий — все удалось.
Стоит отметить, что новорожденный пациент поступил в больницу с малым весом и кислородным голоданием. Малыш был в гипоксии и с низкой сатурацией. У младенца кровь недостаточно насыщалась кислородом. Операция состоялась 14 февраля. А спас ребенка Максим Ширкин, заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения.
— Хирург выполнил стентирование выводного отдела правого желудочка — через катетер завел стент именно в ту часть сердца, которая была сужена и расширил область органа. Хирургическое вмешательство проводилось с помощью высокотехнологичного ангиографа. Без разрезов, через прокол в несколько миллиметров, — пишет Юрий Козлов.
Сейчас малыш находится в отделении реанимации. Его состояние, к счастью, стабилизировалось. Теперь ребенок питается и самостоятельно дышит.