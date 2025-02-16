Пациенту всего лишь 16 дней: двухнедельного младенца с врожденным пороком сердца спасли от смерти иркутские хирурги

— Впервые в Иркутской области выполнили стентирование выводного отдела правого желудочка. Ювелирная процедура, каких в регионе никогда не проводилось, — пишет хирург. — Очень сложно было найти стент в кратчайшие сроки для проведения операции. Эту задачу я взял на себя и ценой больших усилий — все удалось.