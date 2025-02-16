ФСБ арестовала жителя Комсомольска-на-Амуре за шпионаж в пользу Украины

Ранее суд приговорил экс-служащего «Центра государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Еврейской автономной области» к 14 годам колонии за сотрудничество с СБУ. По заданию представителя иностранной спецслужбы мужчина отправил на Украину по электронной почте картографические материалы о подробном расположении объектов значимой инфраструктуры в Биробиджане.