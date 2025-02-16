Инспекторы поймали водителя, который купил права через интернет

Но вот незадача: сделанная копия может выглядеть вполне правдоподобно, пока ее не пробьют в базе данных. Именно так и случилось в Ташкентской области, где инспекторы остановили автомобиль Nexia. За рулем находился 23-летний водитель, который уверенно предъявил водительское удостоверение. Однако проверка через специальный планшет, который есть у каждого инспектора, показала, что такого документа в системе просто не существует.