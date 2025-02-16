Инспекторы поймали водителя, который купил права через интернет

Вместо того чтобы потратить время на учебу и честно сдать экзамен, некоторые граждане решили идти по «обходному пути» — просто заказывать себе водительские удостоверения через интернет.
Но вот незадача: сделанная копия может выглядеть вполне правдоподобно, пока ее не пробьют в базе данных. Именно так и случилось в Ташкентской области, где инспекторы остановили автомобиль Nexia. За рулем находился 23-летний водитель, который уверенно предъявил водительское удостоверение. Однако проверка через специальный планшет, который есть у каждого инспектора, показала, что такого документа в системе просто не существует.
Разбирательство быстро выявило правду: водитель сам признался, что приобрел этот «документ» через интернет. Теперь ему придется объяснять свой поступок уже перед правоохранительными органами.
Следует помнить, что подделка, продажа или использование фальшивых документов в Узбекистане грозит серьезными последствиями. Согласно законодательству, за такие махинации можно получить крупный штраф или даже лишиться свободы сроком до двух лет. Так что, прежде чем решиться на сомнительную сделку в интернете, стоит подумать, насколько это оправданный риск.