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Инспекторы поймали водителя, который купил права через интернет

Vaib.uz (Узбекистан. 16 февраля). Ну что, похоже, любители ездить без прав выходят на новый уровень.

Вместо того чтобы потратить время на учебу и честно сдать экзамен, некоторые граждане решили идти по «обходному пути» — просто заказывать себе водительские удостоверения через интернет.

Но вот незадача: сделанная копия может выглядеть вполне правдоподобно, пока ее не пробьют в базе данных. Именно так и случилось в Ташкентской области, где инспекторы остановили автомобиль Nexia. За рулем находился 23-летний водитель, который уверенно предъявил водительское удостоверение. Однако проверка через специальный планшет, который есть у каждого инспектора, показала, что такого документа в системе просто не существует.

Разбирательство быстро выявило правду: водитель сам признался, что приобрел этот «документ» через интернет. Теперь ему придется объяснять свой поступок уже перед правоохранительными органами.

Следует помнить, что подделка, продажа или использование фальшивых документов в Узбекистане грозит серьезными последствиями. Согласно законодательству, за такие махинации можно получить крупный штраф или даже лишиться свободы сроком до двух лет. Так что, прежде чем решиться на сомнительную сделку в интернете, стоит подумать, насколько это оправданный риск.