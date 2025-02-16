В Перми начальника полицейского спецприёмника отправили в СИЗО

В Перми избрали меру пресечения в виде заключения под стражу для начальника спецприемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту № 2 Управления МВД России, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу Свердловского районного суда.
По данным издания, мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Его подозревают в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
Портал Properm поясняет, что, согласно данным следствия, в декабре 2024 года начальник спецприёмника похитил деньги, выделенные в качестве премий личному составу по итогам работы за год. По информации издания, речь идёт о сумме в 825 тысяч рублей.
По части 3 статьи 159 УК РФ мужчине грозит до шести лет лишения свободы.