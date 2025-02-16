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В Перми начальника полицейского спецприёмника отправили в СИЗО

Его подозревают в мошенничестве.

Источник: РИА "Новости"

В Перми избрали меру пресечения в виде заключения под стражу для начальника спецприемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту № 2 Управления МВД России, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу Свердловского районного суда.

По данным издания, мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Его подозревают в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Портал Properm поясняет, что, согласно данным следствия, в декабре 2024 года начальник спецприёмника похитил деньги, выделенные в качестве премий личному составу по итогам работы за год. По информации издания, речь идёт о сумме в 825 тысяч рублей.

По части 3 статьи 159 УК РФ мужчине грозит до шести лет лишения свободы.