В Мали десятки взрослых и детей погибли при обрушении нелегальной шахты

По данным источника агентства, трагедия произошла на поверхности шахты, которую ранее эксплуатировала китайская компания. Среди погибших в основном женщины.
«Некоторые из жертв упали в воду. Среди них была женщина с ребенком на спине», — сообщили свидетели.
Поиски жертв продолжаются, сообщил корреспонденту глава экологической организации.
Мали является одним из ведущих производителей золота в Африке, а горнодобывающие площадки регулярно становятся местом смертоносных оползней и несчастных случаев. Агентство отметило, что подобные трагедии с многочисленными жертвами регулярно происходят в регионе из-за высокого уровня незаконной эксплуатации горнодобывающих объектов.
Чуть больше года назад в том же регионе обрушился туннель на месте добычи золота. Тогда не стало более 70 человек.