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В Красноярске водитель проехал на красный свет, задел три авто и врезался в дом (видео)

В Красноярске на улице Республики проехавший на красный сигнал светофора автомобилист задел три машины и врезался в дом.

Источник: Соцсети

Вечером 15 февраля в Железнодорожном районе Красноярска произошло массовое ДТП без пострадавших.

Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как водитель на «Тойоте» поехал на красный сигнал светофора по улице Республики. В это время другой автомобилист поворачивал с улицы Декабристов. Произошло столкновение, но нарушитель продолжил движение.

После удара «Тойоту» стало заносить, водитель пересек сразу три полосы, по пути задел еще два автомобиля и врезался в дом по адресу улица Республики, 66.

В ГАИ сообщили, что дополнительной информации о происшествии нет. Неизвестно, по какой причине водитель не остановился после первого столкновения. Однако на фотографии очевидца можно заметить знак «Начинающий водитель» на заднем стекле.