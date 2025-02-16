В Челябинской области ликвидировали шесть оружейных мастерских в 2024 году

«16 февраля исполняется 91 год со дня образования управления ФСБ России по Челябинской области, которое отвечает за безопасность главного промышленного региона страны и занимает достойное место в общем строю российских контрразведчиков. Только за прошлый год сотрудники управления из незаконного оборота изъяли свыше 300 единиц огнестрельного оружия, более 6 тыс. боеприпасов различного калибра, ликвидировали шесть подпольных мастерских», — сказали в пресс-службе.
В управлении добавили, что в 2024 году также были ликвидированы каналы контрабандной поставки вооружений и военной техники, продукции военного назначения. Сотрудники управления пресекли деятельность преступных групп, организовавших каналы незаконной миграции и легализации иностранцев, функционирование интернет-сервисов, использовавшихся для совершения преступлений в сфере компьютерной безопасности. Были выявлены и сорваны замыслы иностранных спецслужб и террористических организаций.
Управление было основано в 1934 году. Сейчас сотрудники оперативных подразделений успешно противодействуют терроризму и экстремизму, пресекают коррупционные преступления, ликвидируют каналы контрабандной поставки вооружения и военной техники, продукции военного назначения и наркотиков. Ведут борьбу с фактами компьютерной разведки иностранными спецслужбами в отношении оборонно-промышленного комплекса и органов государственной власти.