В Челябинской области ликвидировали шесть оружейных мастерских в 2024 году

«16 февраля исполняется 91 год со дня образования управления ФСБ России по Челябинской области, которое отвечает за безопасность главного промышленного региона страны и занимает достойное место в общем строю российских контрразведчиков. Только за прошлый год сотрудники управления из незаконного оборота изъяли свыше 300 единиц огнестрельного оружия, более 6 тыс. боеприпасов различного калибра, ликвидировали шесть подпольных мастерских», — сказали в пресс-службе.