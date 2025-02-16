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В Чувашии после гибели двух детей при пожаре возбудили дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев — РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Чувашии после пожара, во время которого погибли двое маленьких детей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Источник: © РИА Новости

По предварительным данным следствия, в ночь на 16 февраля в деревянном жилом доме, расположенном в поселке Атрать Алатырского района, произошло возгорание. В момент возникновения пожара дома находились двое детей в возрасте двух и четырех лет и их родители. Взрослым удалось выбраться самостоятельно, с ожогами различной степени тяжести они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Оба ребенка скончались на месте происшествия.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Точная причина возгорания будет установлена после проведения пожарно-технической судебной экспертизы», — говорится в сообщении.

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СК