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В Свердловской области девушка на иномарке столкнулась с тепловозом

Серьезное ДТП случилось на нерегулируемом железнодорожном переезде в Красноуральске.

Источник: ГИБДД Свердловской области

Женщина-водитель пострадала в ДТП на нерегулируемом железнодорожном переезде в Красноуральске. 15 февраля на улице Янина 22-летняя девушка за рулем автомобиля Chevrolet Lanos при проезде железнодорожного переезда не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с тепловозом без состава. Легковушка получила серьезные повреждения.

«Водитель иномарки с различными травмами доставлена в больницу для оказания помощи медиками. Машинист тепловоза в аварии не пострадал», — сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.