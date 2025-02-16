В Свердловской области девушка на иномарке столкнулась с тепловозом

Женщина-водитель пострадала в ДТП на нерегулируемом железнодорожном переезде в Красноуральске. 15 февраля на улице Янина 22-летняя девушка за рулем автомобиля Chevrolet Lanos при проезде железнодорожного переезда не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с тепловозом без состава. Легковушка получила серьезные повреждения.