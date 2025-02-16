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МВД: мужчина открыл стрельбу по полицейским в Дагестане

В Дагестане мужчина, подозреваемый в ограблении продуктового магазина, открыл стрельбу по полицейским и был ранен ответным огнём.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу МВД России по республике.

После того, как житель Дагестана ограбил магазин, он скрылся на машине. Личность подозреваемого удалось установить. Вскоре был обнаружен автомобиль, на котором скрылся злоумышленник.

В ответ на требование сдаться мужчина открыл огонь. В итоге он сам получил ранение. Подозреваемого отвезли в больницу для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что МВД России по Дагестану разыскивает двух мужчин по подозрению в стрельбе, в результате которой пострадали четыре человека.