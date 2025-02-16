Хабаровчанка украла банковскую карту у соседки и потратила все деньги на себя

Некоторое время горожанки снимали одну комнату хостела. Однажды новоиспеченная знакомая предложила своей соседке арендовать отдельную квартиру. После того как прошел месяц совместного проживания, жертва заметила, что ее кредитка пропала и при помощи нее кто-то активно переводит и снимает деньги. Осознав, кто это может быть, она потребовала объяснений у «подруги». Похитительница заверила ее, что все исправит, но быстро покинула квартиру, когда дома никого не было.