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Хабаровчанка украла банковскую карту у соседки и потратила все деньги на себя

В Хабаровске знакомая украла у девушки кредитную банковскую карту, с которой потратила и обналичила все деньги, сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.

Источник: AP 2024

Некоторое время горожанки снимали одну комнату хостела. Однажды новоиспеченная знакомая предложила своей соседке арендовать отдельную квартиру. После того как прошел месяц совместного проживания, жертва заметила, что ее кредитка пропала и при помощи нее кто-то активно переводит и снимает деньги. Осознав, кто это может быть, она потребовала объяснений у «подруги». Похитительница заверила ее, что все исправит, но быстро покинула квартиру, когда дома никого не было.

Зная преступника, потерпевшая обратилась в полицию, которые нашли новый адрес девушки. Сотрудники задержали ее и возбудили уголовное дело. С подозреваемой также потребовали подписку о невыезде и надлежащем поведении.