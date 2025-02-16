Непотушенная сигарета стала причиной пожара в мебельном цехе Челябинска

Вызов по повышенному номеру сложности в мебельный цех по улице Морской в Челябинске был зафиксирован сотрудниками ведомства вчера, 15 февраля, вечером. Задымление обнаружили двое сотрудников, других людей в помещении не было. Мужчины надышались угарным газом, пытаясь спасти продукцию. Одного из них передали в руки медикам.