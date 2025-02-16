В Новосибирске ищут женщину, подозреваемую в краже телефона в поликлинике

В Новосибирске правоохранители разыскивают женщину, которая подозревается в краже телефона. По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, сибирячка могла присвоить его в поликлинике.
— 11 февраля текущего года женщина, находясь в медицинском учреждении, расположенном на улице А. Невского, похитила мобильный телефон. Ущерб составил около 100 тысяч рублей, — информируют в полиции.
Женщина попала на камеру видеонаблюдения. Всем, кто знает личность или местонахождение женщины, просьба сообщить в полицию по телефонам: