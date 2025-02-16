В Башкирии мужчина обманул девушку, сдав ей чужую квартиру

Он разместил объявление, на которое откликнулась 18-летняя девушка.
Как сообщили в МВД Башкирии, она перечислила аванс три тысячи рублей. Подруги квартиросъемщицы приняли квартиру и начали обустраиваться. Неожиданно появилась настоящая хозяйка квартиры. Увидев незнакомых людей, она вызвала полицию.
Девушка рассказала полицейским, что произошло и они оперативно установили личность мужчины. В отношении него возбудили уголовное дело.
«Задержанный признал свою вину, раскаялся и возместил потерпевшей моральный и материальный ущерб», — отметили в МВД.