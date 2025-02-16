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Торговые павильоны горели на рынке в Барановичах

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые павильоны горели на территории рынка «Алексеевский» по ул. Тельмана в Барановичах, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сигнал о ЧП спасатели получили 15 февраля в 19.39. Огонь повредил обшивку, утеплитель и продукцию в двух торговых павильонах. Пострадавших нет.

Причину пожара устанавливают специалисты.

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