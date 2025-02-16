Глава СКР проверит дело о жестоком обращении с детьми в новосибирском детсаде

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о противоправных действиях воспитательницы новосибирского детсада «Подснежник». Женщина систематически кричала на воспитанников учреждения и совершала иные противозаконные действия.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалёву представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, сообщили в пресс-службе СКР.
Напомним, что родители воспитанников детсада решили записать на диктофон всё происходящее в течение дня в учреждении. На записи были слышны характерные шлепки и крики. Одна из мам также сообщила, что видела, как воспитательница бьёт её ребёнка о диван.