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Глава СКР проверит дело о жестоком обращении с детьми в новосибирском детсаде

Воспитательница систематически кричала на детей и била.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о противоправных действиях воспитательницы новосибирского детсада «Подснежник». Женщина систематически кричала на воспитанников учреждения и совершала иные противозаконные действия.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалёву представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, что родители воспитанников детсада решили записать на диктофон всё происходящее в течение дня в учреждении. На записи были слышны характерные шлепки и крики. Одна из мам также сообщила, что видела, как воспитательница бьёт её ребёнка о диван.

СК