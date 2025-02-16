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В Самарской области ограничили движение автобусов из-за непогоды

САМАРА, 16 февраля. /ТАСС/. Выезд маршрутного транспорта, осуществляющего межмуниципальные и межрегиональные пассажирские перевозки, ограничили в Самарской области из-за непогоды. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции региона.

Источник: Freepik

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, управлением Госавтоинспекции Самарской области принято решение об ограничении выезда маршрутных транспортных средств, осуществляющих движение по межмуниципальным и межрегиональным пассажирским перевозкам», — говорится в сообщении.

Ограничения продлятся ориентировочно до 15:00 (14:00 мск). Время может быть изменено из-за погодных условий, пояснили в Госавтоинспекции.

По информации ГУ МЧС по региону, 16 февраля в Самарской области ожидается метель и усиление ветра до 15−20 м/с.