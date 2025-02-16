В Самарской области ограничили движение автобусов из-за непогоды

САМАРА, 16 февраля. /ТАСС/. Выезд маршрутного транспорта, осуществляющего межмуниципальные и межрегиональные пассажирские перевозки, ограничили в Самарской области из-за непогоды. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции региона.