В Ингушетии ищут людей, открывших стрельбу по местному жителю

«Накануне вечером неизвестные открыли стрельбу по жителю города Карабулак. В результате мужчина госпитализирован в больницу с ранением в ногу, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники полиции ведут поиски нападавших», — сказал собеседник агентства.
В МВД добавили, что полиция просит граждан оказать содействие в поиске преступников.
«Если вы были очевидцем данного преступления либо располагаете информацией о причастных к нему лицах, их местонахождении, полиция просит незамедлительно сообщить в дежурную часть МВД по Республике Ингушетия по телефону: 8 (8734)55−01−54», — говорится в сообщении министерства.
В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что раненый — бывший заместитель начальника Карабулакского ГОВД.