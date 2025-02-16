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В Ингушетии ищут людей, открывших стрельбу по местному жителю

НАЛЬЧИК, 16 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают неизвестных, которые стреляли в местного жителя в городе Карабулак, он госпитализирован с ранением в ногу, сообщили РИА Новости региональном МВД.

Источник: © РИА Новости

«Накануне вечером неизвестные открыли стрельбу по жителю города Карабулак. В результате мужчина госпитализирован в больницу с ранением в ногу, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники полиции ведут поиски нападавших», — сказал собеседник агентства.

В МВД добавили, что полиция просит граждан оказать содействие в поиске преступников.

«Если вы были очевидцем данного преступления либо располагаете информацией о причастных к нему лицах, их местонахождении, полиция просит незамедлительно сообщить в дежурную часть МВД по Республике Ингушетия по телефону: 8 (8734)55−01−54», — говорится в сообщении министерства.

В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что раненый — бывший заместитель начальника Карабулакского ГОВД.