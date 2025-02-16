В Ингушетии ищут людей, открывших стрельбу по местному жителю

«Если вы были очевидцем данного преступления либо располагаете информацией о причастных к нему лицах, их местонахождении, полиция просит незамедлительно сообщить в дежурную часть МВД по Республике Ингушетия по телефону: 8 (8734)55−01−54», — говорится в сообщении министерства.