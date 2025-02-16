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В Красноярском крае из-за пожаров погибли две свиньи и пострадал мужчина

Пожарные Красноярского края за сутки ликвидировали шесть возгораний. Одного мужчину госпитализировали с ожогами, погибли две свиньи.

Пожарные Красноярского края за сутки ликвидировали шесть возгораний. Об этом сообщили в краевом МЧС.

В Ачинске утром 15 февраля произошел пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажки в 3-м микрорайоне. Пожар достиг площади 2 кв. м, его потушили до прибытия огнеборцев, однако в загоревшейся квартире спасатели обнаружили мужчину с ожогами. Его госпитализировали. Пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем.

Еще один утренний пожар произошел в деревне Минушка Ирбейского района. Там из-за короткого замыкания сгорели дом, гараж и два сарая. С большим пожаром боролись специалисты вместе с добровольцами. Погибли две свиньи.

Другое происшествие случилось в Большой Мурте. Пожарные потушили возгорание площадью 0 кв. м в одноэтажном доме, однако через четыре часа вновь поступил вызов на то же место. Предварительно, причиной возгорания стал поджог.

пожары