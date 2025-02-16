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В Японии поезд на переезде столкнулся с грузовиком

ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. Поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в японской префектуре Фукуока. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Источник: Reuters

Инцидент произошел в городе Янагава. На кадрах, показанных в эфире телеканала NHK, рядом с остановившимся поездом виден грузовик с серьезными повреждениями. На месте работают спасатели и сотрудники экстренных служб.

По данным полиции, 80-летний водитель грузовика успел покинуть транспортное средство перед столкновением с поездом. На этот момент не сообщается, по какой причине грузовик остановился на железнодорожном переезде. По крайней один пассажир поезда получил незначительные травмы, его жизни ничего не угрожает. Полиция расследует обстоятельства случившегося.

По данным железнодорожного оператора Nishi-Nippon, в связи с инцидентом приостановлено движение пригородных поездов в обоих направлениях одной из местных линий.