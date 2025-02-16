В Японии поезд на переезде столкнулся с грузовиком

По данным полиции, 80-летний водитель грузовика успел покинуть транспортное средство перед столкновением с поездом. На этот момент не сообщается, по какой причине грузовик остановился на железнодорожном переезде. По крайней один пассажир поезда получил незначительные травмы, его жизни ничего не угрожает. Полиция расследует обстоятельства случившегося.