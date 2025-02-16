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В Перми на Красавинском мосту произошло ДТП с грузовиком и бензовозом

В результате ДТП водители обоих транспортных средств получили травмы.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 15 февраля, на Красавинском мосту в Перми произошло жуткое ДТП с участием грузовика и бензовоза. Об этом «КП-Пермь» рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«По Красавинскому мосту со стороны Краснокамска в направлении Екатеринбурга двигался автомобиль “Скания”. На 1095 километре трассы водитель 1970 года рождения допустил наезд на стоящий КамАЗ. В результате ДТП водители обоих транспортных средств получили травмы», — прокомментировали случившееся в полиции.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вчера очевидцы сообщали об огромной пробке, которая скопилась на мосту. На дороге валялись обломки кабины грузовика.