Самолёт с российскими туристами застрял в Польше без еды, воды и топлива

Фото прислала подписчица, говорит — уже больше 10 часов ждут разрешения на взлёт. Еда закончилась, вода на исходе, в туалет не пускают. Внутри 236 пассажиров, среди них есть беременные и дети.
Борт UJ681 авиакомпании AlMasria летел из Шарм-эль-Шейха в Калининград. Ночью не смог сесть в аэропорт Храброво из-за сильного снегопада. Экипаж запросил экстренную посадку в Польше. Теперь поляки отказываются делать дозаправку и не дают разрешения на взлёт.
Тем временем в аэропорту Калининграда своего вылета уже больше 10 часов ждут туристы, которые направляются в Шарм-эль-Шейх.