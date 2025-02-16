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Самолёт с российскими туристами застрял в Польше без еды, воды и топлива

Самолет с российскими туристами, летевший из Египта в Калининград, застрял в Польше без еды, воды и топлива. Борт экстренно сел в Познани, поляки отказываются давать топливо и выпускать самолет.

Фото прислала подписчица, говорит — уже больше 10 часов ждут разрешения на взлёт. Еда закончилась, вода на исходе, в туалет не пускают. Внутри 236 пассажиров, среди них есть беременные и дети.

Борт UJ681 авиакомпании AlMasria летел из Шарм-эль-Шейха в Калининград. Ночью не смог сесть в аэропорт Храброво из-за сильного снегопада. Экипаж запросил экстренную посадку в Польше. Теперь поляки отказываются делать дозаправку и не дают разрешения на взлёт.

Тем временем в аэропорту Калининграда своего вылета уже больше 10 часов ждут туристы, которые направляются в Шарм-эль-Шейх.