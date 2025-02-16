Ребенок зашел в кучу песка и получил сильные ожоги: прокуратура Приморья озвучила подробности

Ребенок был госпитализирован с ожогами, которые составили 3% тела. На место происшествия незамедлительно выехали представители прокуратуры. После их вмешательства доступ к опасному участку был ограничен, а специальные службы приступили к работам по отсыпке и смыву опасных веществ.