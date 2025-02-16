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Ребенок зашел в кучу песка и получил сильные ожоги: прокуратура Приморья озвучила подробности

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля, ФедералПресс. Прокуратура Приморского края начала проверку после того, как 6-летний ребенок получил ожоги ног на улице Сахалинской во Владивостоке. Мальчик госпитализирован с ожогами 3% тела.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено, что днем 15 февраля 2025 года несовершеннолетний получил ожоги ног, пройдя по засыпанному песком участку местности в районе дома 4, стр. 9 на ул. Сахалинской во Владивостоке», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Ребенок был госпитализирован с ожогами, которые составили 3% тела. На место происшествия незамедлительно выехали представители прокуратуры. После их вмешательства доступ к опасному участку был ограничен, а специальные службы приступили к работам по отсыпке и смыву опасных веществ.

В ходе проверки будут установлены причины произошедшего и дана оценка действиям виновных лиц. Прокуратура также проверит, соблюдались ли нормы безопасности на данном участке.

Ранее сообщалось о том, что в Приморье больная туберкулезом женщина несколько месяцев заражала окружающих и не являлась к врачам.

несчастный случай