Ребенок зашел в кучу песка и получил сильные ожоги: прокуратура Приморья озвучила подробности

«Предварительно установлено, что днем 15 февраля 2025 года несовершеннолетний получил ожоги ног, пройдя по засыпанному песком участку местности в районе дома 4, стр. 9 на ул. Сахалинской во Владивостоке», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Ребенок был госпитализирован с ожогами, которые составили 3% тела. На место происшествия незамедлительно выехали представители прокуратуры. После их вмешательства доступ к опасному участку был ограничен, а специальные службы приступили к работам по отсыпке и смыву опасных веществ.
В ходе проверки будут установлены причины произошедшего и дана оценка действиям виновных лиц. Прокуратура также проверит, соблюдались ли нормы безопасности на данном участке.
Ранее сообщалось о том, что в Приморье больная туберкулезом женщина несколько месяцев заражала окружающих и не являлась к врачам.