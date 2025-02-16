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Фура выгорела на трассе Омск — Новосибирск

Кабина сгорела полностью, прицеп был повреждён огнём.

Источник: Om1 Омск

На трассе Омск — Новосибирск днём 16 февраля загорелся грузовой автомобиль. Огонь уничтожил кабину и частично повредил прицеп. По данным МЧС, пламя быстро распространилось, но благодаря оперативным действиям пожарных пожар удалось локализовать и спасти значительную часть автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

На время тушения движение на участке трассы было временно ограничено, но вскоре его восстановили. Причины возгорания устанавливаются. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за технического сбоя или короткого замыкания в электропроводке.

пожары