Suzuki Jimny стал участником страшного ДТП в пригороде Владивостока

Момент аварии был запечатлён на видеорегистраторе автомобиля, который проезжал сзади. На записи видно, как собака выбегает на трассу со стороны движения из города. После того как автомобиль перевернулся, он повис на бордюре тротуара, а от крыши почти ничего не осталось.