Suzuki Jimny стал участником страшного ДТП в пригороде Владивостока

В районе Седанки с произошло страшное ДТП с участие завышенного внедорожника Suzuki Jimny. Автомобиль не один раз ударился крышей об асфальт.
Причиной аварии стало то, что собака внезапно выбежала на дорогу. Водитель автомобиля Suzuki Jimny был вынужден экстренно принять меры и повернуть руль. В результате транспортное средство несколько раз перевернулось и съехало с дороги.
Пассажирку Jimny госпитализировали врачи скорой медицинской помощи. О тяжести ее травм сейчас не известно.
Момент аварии был запечатлён на видеорегистраторе автомобиля, который проезжал сзади. На записи видно, как собака выбегает на трассу со стороны движения из города. После того как автомобиль перевернулся, он повис на бордюре тротуара, а от крыши почти ничего не осталось.