Под Ростовом стая собак напала на 10-летнего ребенка

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаду доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки — о ее результатах, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.