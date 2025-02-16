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Под Ростовом стая собак напала на 10-летнего ребенка

В Ростовской области следователи начали проверку после нападения собак на школьника.

Источник: Комсомольская правда

В Белой Калитве Ростовской области ученик местной школы пострадал от беспризорных собак. Об этом рассказали местные жители в пабликах.

10-летний ребенок возвращался из школы, когда его окружила стая безнадзорных животных. Одна из собак укусила ребенка за ногу.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаду доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки — о ее результатах, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.