Под Ростовом стая собак напала на 10-летнего ребенка

В Белой Калитве Ростовской области ученик местной школы пострадал от беспризорных собак. Об этом рассказали местные жители в пабликах.
10-летний ребенок возвращался из школы, когда его окружила стая безнадзорных животных. Одна из собак укусила ребенка за ногу.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаду доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки — о ее результатах, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.