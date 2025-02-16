В Познани экстренно сел самолет с российскими туристами

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что польская сторона отказывается заправлять самолет и давать разрешение на вылет. Представитель аэропорта опроверг эту информацию.
«Около 11 вечера (01.00 мск) в аэропорту Познани приземлился самолет авиакомпании AlMasria, выполнявший рейс UJ681 из Шарм-эш-Шейха в Калининград», — рассказал представитель аэропорта. По его информации, самолет не смог приземлиться в аэропорту «Храброво» из-за сложных метеоусловий.
«Самолет заправлен и готовится к вылету. Вылет запланирован на 9.20 (11.20 мск)», — добавил он.
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что на борту находятся около 200 человек — клиенты туроператоров Coral Travel и Pegas Touristik. «На данный момент, по информации от авиакомпании, самолет заправляют», — процитировали в Ассоциации слова представителя Coral Travel.
«По информации источника в авиационной отрасли, время заняло решение технических и организационных вопросов. В частности, оплаты дозаправки. Выпустить пассажиров из самолета возможности нет ввиду отсутствия виз», — добавили в Ассоциации.