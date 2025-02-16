В Познани экстренно сел самолет с российскими туристами

ВАРШАВА, 16 фев — РИА Новости. Самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эш-Шейха в Калининград, не смог приземлиться в аэропорту «Храброво» и был вынужден сесть в польской Познани, сообщили РИА Новости в местном аэропорту.