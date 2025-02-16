Из новосибирского детсада уволили жестокую воспитательницу

Центральный аппарат СК 16 февраля поставил на контроль ситуацию с нарушением прав воспитанников детского сада в Новосибирске. Родители пожаловались на то, что сотрудница груба к ним и применяет физическую силу.
— В сети Интернет получила распространение информация о ненадлежащем исполнении обязанностей воспитательницей детского сада в городе Новосибирске. Женщина систематически кричала на воспитанников, применяла к ним физическую силу, а также совершала в отношении малолетних иные противоправные действия. В настоящее время сотрудница уволена, — отметили в пресс-службе СК России.
Накануне стало известно, что детский сад «Подснежник» проверяет прокуратура из-за жалоб на избиение детей. Выяснилось, что в заведении не первый раз издеваются над детьми.
Архип ВЕТРОВ.