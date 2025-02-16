ГКЧС объявил о прекращении поисков погибшего подводного охотника в Башкирии

Напомним, 42-летний подводных охотник плавам вместе с другом в ночь на 14 февраля. В два часа его напарник позвонил в службу спасения и заявил о том, что тот утонул. Спасатели и водолазы за три дня обследовали более 2 тыс. кв. м. дна и 15 км береговой линии.