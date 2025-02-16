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ГКЧС объявил о прекращении поисков погибшего подводного охотника в Башкирии

В Башкирии спустя 3 дня водолазы нашли тело подводного охотника.

Источник: Комсомольская правда

В Мелеузовском района Башкирии спустя три дня водолазы обнаружили тело подводного охотника, который пропал на реке Белой. Об этом сообщил руководитель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

— Погибший был найден под льдом в 300 метрах выше по течению от места погружения, — передал глава экстренного ведомства.

Напомним, 42-летний подводных охотник плавам вместе с другом в ночь на 14 февраля. В два часа его напарник позвонил в службу спасения и заявил о том, что тот утонул. Спасатели и водолазы за три дня обследовали более 2 тыс. кв. м. дна и 15 км береговой линии.

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