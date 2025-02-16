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В Ростовской области за сутки два человека погибли в пожарах

Под Ростовом 66-летний пенсионер и 58-летний мужчина погибли ночью в пожарах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошли два серьезных пожара, унесших жизни. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, в Новочеркасске в частном доме в спальне загорелись вещи. 66-летний мужчина не сумел выбраться на улицу и скончался.

— Возгорание на площади 5 квадратных метров ликвидировали 6 огнеборцев с помощью 2 специальных машин МЧС России, — прокомментировали в пресс-службе экстренного ведомства.

Еще один пожар произошел в Новошахтинске. Там также вспыхнул частный дом. В результате скончался 58-летний горожанин. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.