В Ростовской области за сутки два человека погибли в пожарах

В Ростовской области произошли два серьезных пожара, унесших жизни. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, в Новочеркасске в частном доме в спальне загорелись вещи. 66-летний мужчина не сумел выбраться на улицу и скончался.
— Возгорание на площади 5 квадратных метров ликвидировали 6 огнеборцев с помощью 2 специальных машин МЧС России, — прокомментировали в пресс-службе экстренного ведомства.
Еще один пожар произошел в Новошахтинске. Там также вспыхнул частный дом. В результате скончался 58-летний горожанин. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.