Более 678 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе

«Накануне на ликвидации последствий в городе продолжила работать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры. Они работали на пляже “Инжир” и на Золотом пляже; специалисты также продолжили мониторинг пляжей. 15 февраля загрязненный грунт не вывозили. За все время работ вывезли 678,84 тонны отходов», — написал он в Telegram.