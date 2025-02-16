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Более 678 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе коммунальщики и волонтеры проводят работы по ликвидации последствий выброса мазута на пляжах «Инжир» и Золотом пляже, спасательная служба и волонтеры работают в районе Балаклавы. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: AP 2024

«Накануне на ликвидации последствий в городе продолжила работать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры. Они работали на пляже “Инжир” и на Золотом пляже; специалисты также продолжили мониторинг пляжей. 15 февраля загрязненный грунт не вывозили. За все время работ вывезли 678,84 тонны отходов», — написал он в Telegram.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике Севастополя находятся 14 птиц. Губернатор напомнил, что организацией волонтерской помощи централизованно занимается штаб общественной поддержки, где могут записаться желающие оказать помощь в ликвидации последствий экологической катастрофы.

В случае обнаружения пятна мазута или пострадавшей птицы следует звонить по номеру телефона 112. Работает также единый чат волонтеров — официальный чат взаимопомощи в Севастополе.

14 февраля в городе обнаружили единичные выбросы мазута на одном участке. Всего с берегов Крыма, Севастополя и Краснодарского края за все время собрано свыше 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

экология