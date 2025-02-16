Более 678 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе

«Накануне на ликвидации последствий в городе продолжила работать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры. Они работали на пляже “Инжир” и на Золотом пляже; специалисты также продолжили мониторинг пляжей. 15 февраля загрязненный грунт не вывозили. За все время работ вывезли 678,84 тонны отходов», — написал он в Telegram.
На реабилитации в государственной ветеринарной клинике Севастополя находятся 14 птиц. Губернатор напомнил, что организацией волонтерской помощи централизованно занимается штаб общественной поддержки, где могут записаться желающие оказать помощь в ликвидации последствий экологической катастрофы.
В случае обнаружения пятна мазута или пострадавшей птицы следует звонить по номеру телефона 112. Работает также единый чат волонтеров — официальный чат взаимопомощи в Севастополе.
14 февраля в городе обнаружили единичные выбросы мазута на одном участке. Всего с берегов Крыма, Севастополя и Краснодарского края за все время собрано свыше 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.