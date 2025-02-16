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В Петербурге шестилетний ребенок умер после народного лечения

В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик скончался после длительного лечения народными методами, сообщает MK.RU.

Трагедия произошла 15 февраля. По предварительным данным, мальчик долго страдал от болей. Родители отрицали традиционную медицину, поэтому не обращались в клиники и не покупали лекарств. Мама и папа сами «диагностировали» невралгию и долгое время дошкольника лечили народными средствами, однако они не помогли.

В минувшую субботу мальчик начал задыхаться и через некоторое время умер. Тело ребенка доставили на экспертизу. Как отмечает издание, семья, пропагандирующая народные средства, не состояла ни на каких профилактических учетах и считалась благополучной.