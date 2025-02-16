В Петербурге шестилетний ребенок умер после народного лечения

Трагедия произошла 15 февраля. По предварительным данным, мальчик долго страдал от болей. Родители отрицали традиционную медицину, поэтому не обращались в клиники и не покупали лекарств. Мама и папа сами «диагностировали» невралгию и долгое время дошкольника лечили народными средствами, однако они не помогли.
В минувшую субботу мальчик начал задыхаться и через некоторое время умер. Тело ребенка доставили на экспертизу. Как отмечает издание, семья, пропагандирующая народные средства, не состояла ни на каких профилактических учетах и считалась благополучной.