Следственный комитет проводит проверку после гибели рыбаков в Славском районе

Как сообщает пресс-служба СК, по предварительным данным, трое жителей Советска на мотобуксировщике выехали на лед на рыбалку. На расстоянии около 2 км от места съезда лед под буксировщиком треснул, транспортное средство вместе с рыбаками ушло под воду.