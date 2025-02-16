Следственный комитет проводит проверку после гибели рыбаков в Славском районе

Следователи выясняют обстоятельства гибели людей в Славском районе.
Как сообщает пресс-служба СК, по предварительным данным, трое жителей Советска на мотобуксировщике выехали на лед на рыбалку. На расстоянии около 2 км от места съезда лед под буксировщиком треснул, транспортное средство вместе с рыбаками ушло под воду.
Водитель смог выбраться из воды.
Тело 52-летнего мужчины без признаков насильственной смерти извлекли водолазы МЧС. Тело третьего рыбака пока не обнаружено. Предположительно им является 46-летний житель Советска.