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В Греции рабочие заблокировали грузовики со взрывчаткой для Украины

В городе Лаврион в Восточной Аттике представители рабочего центра заблокировали грузовики, перевозившие 350 т тротила на завод греческой оборонной промышленности EAS.

Источник: AP 2024

Об этом передаёт 902.gr.

«Рабочий центр организовал блокаду в порту Лаврион 18 грузовиков, перевозивших 350 т взрывчатки в тротиловом эквиваленте на завод EAS», — говорится в публикации.

Отмечается, что взрывчатое вещество предназначалось для производства 155-мм снарядов, которые затем отправятся на Украину.

Указанная блокировка была связана с опасением, что грузовики со взрывчаткой будут проезжать по городу без каких-либо мер безопасности.

Таким образом, часть груза будет возвращена на судно, а транспортировка будет осуществляться ночью.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене началась демонстрация против проходящей в городе конференции по безопасности и НАТО.