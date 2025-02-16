В Греции рабочие заблокировали грузовики со взрывчаткой для Украины

Об этом передаёт 902.gr.
«Рабочий центр организовал блокаду в порту Лаврион 18 грузовиков, перевозивших 350 т взрывчатки в тротиловом эквиваленте на завод EAS», — говорится в публикации.
Отмечается, что взрывчатое вещество предназначалось для производства 155-мм снарядов, которые затем отправятся на Украину.
Указанная блокировка была связана с опасением, что грузовики со взрывчаткой будут проезжать по городу без каких-либо мер безопасности.
Таким образом, часть груза будет возвращена на судно, а транспортировка будет осуществляться ночью.
Ранее сообщалось, что в Мюнхене началась демонстрация против проходящей в городе конференции по безопасности и НАТО.