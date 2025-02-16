В Башкирии в страшном ДТП погиб 29-летний водитель.

В Уфимском районе лоб в лоб столкнулись две иномарки, погиб 29-летний водитель. По предварительным данным госавтоинспекции, около десяти часов утра на 2 км автодороги Р-240 Уфа-Оренбург мужчина за рулем «Рено Сандеро», который ехал в сторону башкирской столицы, по неизвестной пока причине, выехал на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение со встречным «Лексус НХ200».