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В Башкирии в страшном ДТП погиб 29-летний водитель

В Башкирии в страшном ДТП погиб 29-летний водитель.

Источник: ГАИ РБ

В Уфимском районе лоб в лоб столкнулись две иномарки, погиб 29-летний водитель. По предварительным данным госавтоинспекции, около десяти часов утра на 2 км автодороги Р-240 Уфа-Оренбург мужчина за рулем «Рено Сандеро», который ехал в сторону башкирской столицы, по неизвестной пока причине, выехал на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение со встречным «Лексус НХ200».

В результате водитель «Рено» скончался на месте происшествия. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и другие экстренные службы. Подробности уточняются.

Ранее «Башинформ» публиковал подробности другой смертельной аварии на трассе Уфа-Оренбург, которую устроил водитель минивэна.