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Семья с тремя детьми из Кулебак отравилась угарным газом

Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту отравления угарным газом семьи из Кулебак. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел 16 февраля в одной из квартир на улице Мира. В числе пострадавших — трое детей.

По предварительной информации, утром жильцы почувствовали недомогание. Все пятеро госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как установлено, в квартире использовалась газовая колонка. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, причины и возможные нарушения, которые могли привести к случившемуся.