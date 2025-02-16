Семья с тремя детьми из Кулебак отравилась угарным газом

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту отравления угарным газом семьи из Кулебак. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел 16 февраля в одной из квартир на улице Мира. В числе пострадавших — трое детей.
По предварительной информации, утром жильцы почувствовали недомогание. Все пятеро госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Как установлено, в квартире использовалась газовая колонка. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, причины и возможные нарушения, которые могли привести к случившемуся.