Семья с тремя детьми из Кулебак отравилась угарным газом

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту отравления угарным газом семьи из Кулебак. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел 16 февраля в одной из квартир на улице Мира. В числе пострадавших — трое детей.