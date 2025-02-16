Два человека погибли в массовом ДТП под Волгоградом

По предварительной информации, КАМАЗ врезался в «ВАЗ-2114», «Лифан» и «Фольксваген Тигуан». Водители «ВАЗа» и «Лифана» от полученных травм скончались на месте до прибытия скорой помощи. Информация о состоянии других участников ДТП уточняется.