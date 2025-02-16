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Два человека погибли в массовом ДТП под Волгоградом

Под Волгоградом на трассе столкнулись три легковушки и грузовик.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня утром, 16 февраля, на 552-м километре федеральной автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе Волгоградской области произошла страшная авария с участием четырех автомобилей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в результате столкновения погибли два человека.

По предварительной информации, КАМАЗ врезался в «ВАЗ-2114», «Лифан» и «Фольксваген Тигуан». Водители «ВАЗа» и «Лифана» от полученных травм скончались на месте до прибытия скорой помощи. Информация о состоянии других участников ДТП уточняется.

На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Причины аварии пока не установлены. Движение на участке дороги, где произошло ДТП, осуществляется в реверсивном режиме.