Новые способы очистки грунта сократят количество волонтеров в Анапе

На Черном море протестируют промышленные способы очистки замазученного песка. После получения лабораторных подтверждений эффективности методов, их смогут использовать на пляжах, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на оперштаб Кубани.
На отдаленных участках проводят ручную уборку из-за труднодоступности. В основном это территория Бугазской косы. На местах группы волонтеров и спасателей обеспечили специальным высокопроходимым транспортом для комфортного и быстрого передвижения.
Сейчас уборкой берега занимаются 600 волонтеров, при этом с 17 февраля их количество сократится до 300. Кроме того, в ликвидации участвуют команды муниципалитетов и спасателей.
Введение новых промышленных методов очистки позволит уменьшить численность задействованных добровольцев.
Как ранее сообщало информагентство, власти Ростовской области выступили против перевоза замазученного грунта с Анапы на Дон. Ранее местная компания планировала утилизировать 52 тысяч тонн песка.