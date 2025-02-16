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Застрявший в Польше самолет с россиянами вылетел в Калининград

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Самолет с российскими туристами, летевший из египетского Шарм-эль-Шейха в Калининград и вынужденно севший в польской Познани, вылетел пункт назначения, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: © РИА Новости

«Самолет Airbus A321 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines в 11.55 мск вылетел из аэропорта Познань (Польша) и взял курс на Калининград (аэропорт Храброво)», — написал он.

Кореняко добавил, что причина приземления самолета в Польше — неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области.

Как ранее сообщили РИА Новости в аэропорту Познани, самолет авиакомпании AlMasria, прибывший из Шарм-эль-Шейха, был заправлен и должен был вылететь в Калининград в 11.20 мск.

По данным Telegram-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в субботу в Калининграде и на западе зафиксировано до 7−10 миллиметров осадков, что эквивалентно 10−15 сантиметров снежного покрова. По прогнозам экспертов, снежные заряды в регионе продолжатся и в воскресенье.