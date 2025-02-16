Застрявший в Польше самолет с россиянами вылетел в Калининград

По данным Telegram-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в субботу в Калининграде и на западе зафиксировано до 7−10 миллиметров осадков, что эквивалентно 10−15 сантиметров снежного покрова. По прогнозам экспертов, снежные заряды в регионе продолжатся и в воскресенье.