Застрявший в Польше самолет с россиянами вылетел в Калининград

«Самолет Airbus A321 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines в 11.55 мск вылетел из аэропорта Познань (Польша) и взял курс на Калининград (аэропорт Храброво)», — написал он.
Кореняко добавил, что причина приземления самолета в Польше — неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области.
Как ранее сообщили РИА Новости в аэропорту Познани, самолет авиакомпании AlMasria, прибывший из Шарм-эль-Шейха, был заправлен и должен был вылететь в Калининград в 11.20 мск.
По данным Telegram-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в субботу в Калининграде и на западе зафиксировано до 7−10 миллиметров осадков, что эквивалентно 10−15 сантиметров снежного покрова. По прогнозам экспертов, снежные заряды в регионе продолжатся и в воскресенье.