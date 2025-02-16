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В Башкирии нашли тело утонувшего подводного охотника

В Башкирии нашли тело утонувшего подводного охотника.

Источник: МЧС России по РБ

На реке Белой возле деревни Иштуганово Мелеузовского района прекратили поиски утонувшего подводного охотника, сообщает МЧС Башкирии. Тело 42-летнего мужчины обнаружили в 300 метрах выше по течению от места погружения и извлекли его из воды.

Напомним, в ночь на 14 февраля два друга отправились на подводную охоту. Один из товарищей уже не вынырнул. Второй сначала его искал сам, потом обратился к спасателям. Сотрудниками Госкомитета РБ по ЧС и МЧС России были организованы поиски пропавшего. За три дня обследовали более 2000 квадратных метров дна и 15 километров береговой линии, уточнил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

несчастный случай