В Башкирии нашли тело утонувшего подводного охотника.

Напомним, в ночь на 14 февраля два друга отправились на подводную охоту. Один из товарищей уже не вынырнул. Второй сначала его искал сам, потом обратился к спасателям. Сотрудниками Госкомитета РБ по ЧС и МЧС России были организованы поиски пропавшего. За три дня обследовали более 2000 квадратных метров дна и 15 километров береговой линии, уточнил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.