В Ессентуках хулиган срезал патриотический баннер в честь 80-летия Победы

До этого в подмосковном Клину задержали вандалов, которые сожгли венок на Вечном огне. По данным следствия, мужчины осквернили монумент в честь советских воинов Великой Отечественной войны, которые были в Клину. Фигурантов задержали. На них завели уголовное дело.