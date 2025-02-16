Две женщины погибли при столкновении иномарок в Челябинской области

Предварительная картина случившегося: 44-летняя женщина управляла Skoda Fabia, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу и совершила столкновение с Volkswagen Tiguan, за рулем которого был мужчина 1976 года рождения. Его автомобиль двигался по главной.