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Две женщины погибли при столкновении иномарок в Челябинской области

Две женщины погибли при столкновении иномарок в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Варненском районе.

Трагедия произошла днем 16 февраля на 81-м километре дороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды.

Предварительная картина случившегося: 44-летняя женщина управляла Skoda Fabia, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу и совершила столкновение с Volkswagen Tiguan, за рулем которого был мужчина 1976 года рождения. Его автомобиль двигался по главной.

В результате 82-летняя пассажирка Skoda скончалась на месте, водитель этого же автомобиля умерла в медицинском учреждении. Второй пассажир, девочка 2019 года рождения, доставлена в больницу с различными травмами.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются.

Видеокомментарий начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД Росси по Варненскому району Дениса Морозова.