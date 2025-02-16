Две женщины погибли при столкновении иномарок в Челябинской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Варненском районе.
Трагедия произошла днем 16 февраля на 81-м километре дороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды.
Предварительная картина случившегося: 44-летняя женщина управляла Skoda Fabia, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу и совершила столкновение с Volkswagen Tiguan, за рулем которого был мужчина 1976 года рождения. Его автомобиль двигался по главной.
В результате 82-летняя пассажирка Skoda скончалась на месте, водитель этого же автомобиля умерла в медицинском учреждении. Второй пассажир, девочка 2019 года рождения, доставлена в больницу с различными травмами.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются.
Видеокомментарий начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД Росси по Варненскому району Дениса Морозова.