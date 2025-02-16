Два человека погибли при пожарах в Могилевской области

В 00.43 спасатели получили сигнал о пожаре дома в Могилеве по ул. Архангельской. Когда работники МЧС прибыли по указанному адресу, было горение внутри дома, из-под кровли и из дверей шел дым. Хозяйка жилья рассказала, что в доме есть человек.
Как оказалось, женщина 1987 года рождения, которая, со слов соседей, злоупотребляет спиртными напитками, и в тот вечер вместе со знакомым распивала алкоголь в доме. Женщина проснулась от дыма и покинула жилище. Труп находившегося в гостях мужчины 1992 года рождения спасатели обнаружили в одной из комнат.
Огонь уничтожил кровлю и имущество на втором этаже, повреждено перекрытие и имущество на первом этаже дома. Причина случившегося устанавливается.
А в 6.39 поступил сигнал о пожаре частного жилого дома в поселке Глуша Бобруйского района. К приезду спасателей строение горело открытым пламенем, кровля и перекрытие частично обрушились. Соседи сообщили, что внутри мог находиться человек.
Известно, что хозяин 1966 года рождения не работал, проживал с сыном. Накануне случившегося хозяин был в гостях у знакомых и остался у них ночевать. Обгоревший труп его сына 1994 года рождения работники МЧС обнаружили в комнате. «Поиск погибшего был затруднен обрушившимися конструкциями, высокой температурой и плотным задымлением», — уточнили в областном управлении МЧС.
В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. Причина ЧП устанавливается.