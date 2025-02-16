Два человека погибли при пожарах в Могилевской области

Как оказалось, женщина 1987 года рождения, которая, со слов соседей, злоупотребляет спиртными напитками, и в тот вечер вместе со знакомым распивала алкоголь в доме. Женщина проснулась от дыма и покинула жилище. Труп находившегося в гостях мужчины 1992 года рождения спасатели обнаружили в одной из комнат.