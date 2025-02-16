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Более 200 детей-пассажиров получили травмы в ДТП в Беларуси за 2024 год

В 2024 году 202 ребенка-пассажира получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях, сообщает telegram-канал МВД Беларуси.

Источник: МВД Беларуси

Каждый второй такой ребенок перевозился с нарушением установленных правил.

Уточняется, что из общего количества погибли 14 детей, а за январь 2025 года в ДТП травмированы 17 несовершеннолетних пассажиров.

Сотрудники ГАИ усиливают контроль за соблюдением водителями правил безопасной перевозки детей и подростков. Проверки затронут не только личные авто, но и маршрутки, а также школьные автобусы и автобусы нерегулярного сообщения. Инспекторы организуют дежурства на напряженных участках улиц и дорог вблизи учреждений образования.

Правоохранители напоминают, что перевозить детей в автомобиле нужно с использованием удерживающих устройств, соответствующих их весу и росту. Несовершеннолетних с 12-летнего возраста, можно перевозить без автокресла или бустера, но обязательно пристегивать ремнем безопасности. Такое же правило действует для юных пассажиров ростом выше 150 сантиметров.