Более 200 детей-пассажиров получили травмы в ДТП в Беларуси за 2024 год

Правоохранители напоминают, что перевозить детей в автомобиле нужно с использованием удерживающих устройств, соответствующих их весу и росту. Несовершеннолетних с 12-летнего возраста, можно перевозить без автокресла или бустера, но обязательно пристегивать ремнем безопасности. Такое же правило действует для юных пассажиров ростом выше 150 сантиметров.