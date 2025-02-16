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Неизвестные устроили потоп в селе Алматинской области

Подтопление оперативно ликвидировали, полицейские ищут виновника.

В селе Кольащы Алматинской области неизвестные открыли шлюз, направляющий воду из реки Каскеленка в поливной канал села для хозяйственных нужд, в результате затопило четыре двора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«В результате открытия шлюза в зимний период произошел перелив воды с подтоплением 4 дворовых территории. Данные дворовые территорий построены вне населенного пункта хаотичным образом в сельскохозяйственных полях. На месте задействовано 7 сотрудников, 2 единицы техники и 2 мотопомпы, МИО 3 человека и 1 единица техники», — говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские Карасайского района разыскивают виновника потопа, открывшего шлюз. Для аэровизуального обследования задействован БПЛА.