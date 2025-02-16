Неизвестные устроили потоп в селе Алматинской области

В селе Кольащы Алматинской области неизвестные открыли шлюз, направляющий воду из реки Каскеленка в поливной канал села для хозяйственных нужд, в результате затопило четыре двора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.