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Звезду «Дома-2» обманули на 30 миллионов рублей с элитным жильем

Экс-возлюбленную Влада Кадони и звезду шоу «Дом-2» Ксению Шаповал обманули на 30 миллионов застройщики элитного жилья в Подмосковье. Фирма-застройщик съехала из офиса, директор исчез.

Со слов Ксении, она предложила Людмиле скинуться и купить загородные участки, чтобы создать родовое гнездо. Сестра нашла в интернете сайт АН «Строим для семей». Застройщик обещал готовый дом за девять месяцев, помощь с ипотекой и полный отчет на каждом этапе строительства. Отзывы у конторы были исключительно положительные. Шаповал одолжила сестре три миллиона рублей на первый взнос.

Дамы вложились сразу в три дома общей стоимостью 30 миллионов рублей в поселках Шелестово-2 и Рижские Зори. Вкинули треть суммы, остальное взяли в ипотеку. В офисе в Москве-Сити подписали документы и стали ждать. Спустя полгода на всех участках готов был только фундамент. Итог — ни денег, ни крыши над головой. Директор фирмы перестал брать трубки, офис съехал.

Позже выяснилось, что застройщик перед исчезновением успел обмануть больше 300 человек со строительством домов в 15 поселках Подмосковья. Теперь в деле разбирается полиция.

недвижимость