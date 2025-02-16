Наркокурьер из Таджикистана задержан в Челябинске

Мужчина 2003 года рождения арендовал квартиру в Калининском районе города. При личном досмотре у него изъяли 68 свертков с героином общей массой 20 граммов и еще один грамм опасного вещества. Также полицейские определили места для 44 наркотайников, где для будущих покупателей было спрятано еще 13 граммов наркотика.