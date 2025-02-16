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Наркокурьер из Таджикистана задержан в Челябинске

Полицейские из Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали в Челябинске наркокурьера из Таджикистана.

Источник: Reuters

Мужчина 2003 года рождения арендовал квартиру в Калининском районе города. При личном досмотре у него изъяли 68 свертков с героином общей массой 20 граммов и еще один грамм опасного вещества. Также полицейские определили места для 44 наркотайников, где для будущих покупателей было спрятано еще 13 граммов наркотика.

Выяснилось, что иностранный гражданин находился на территории страны с нарушением режима пребывания. Мужчина был курьером противозаконного интернет-магазина по продаже наркотиков. У него также обнаружили весы и изоленту для упаковки зелья.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, мужчина арестован. В ведомстве отметили, что после отбывания наказания он будет депортирован в Таджикистан.