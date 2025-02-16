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Застрявший на всю ночь в Польше самолет с россиянами прилетел в Калининград

Самолет с российскими туристами, который летел из Египта в Калининград, но практически всю ночь провел в Познани из-за экстренной посадки, наконец прилетел в калининградский аэропорт Храброво.

Об этом сообщили в Росавиации.

«Самолет Airbus A321 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines в 12:45 МСК приземлился в калининградском аэропорту Храброво», — говорится в сообщении.