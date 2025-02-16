Сколько женщин отбывают срок в Казахстане

«Согласно статье 78 Уголовного кодекса Республики Казахстан, от отбывания наказания могут быть освобождены 1 220 женщин, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, в том числе 157 — находящиеся в местах лишения свободы, 1 064 — под пробационным контролем. Кроме того, за преступления, не связанные с насилием, были осуждены 2 002 женщины, из которых 1 766 — впервые, а 150 — за преступления небольшой и средней тяжести», — говорится в ответе ведомства на депутатский запрос.