Сколько женщин отбывают срок в Казахстане

Ранее депутаты Мажилиса предложили амнистировать некоторые категории осужденных женщин. Согласно информации МВД, на сегодняшний день 6 399 женщин отбывают наказание за совершение уголовных правонарушений, из них 2 692 содержатся в местах лишения свободы, а 3 707 находятся под пробационным контролем (ПК).
«Согласно статье 78 Уголовного кодекса Республики Казахстан, от отбывания наказания могут быть освобождены 1 220 женщин, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, в том числе 157 — находящиеся в местах лишения свободы, 1 064 — под пробационным контролем. Кроме того, за преступления, не связанные с насилием, были осуждены 2 002 женщины, из которых 1 766 — впервые, а 150 — за преступления небольшой и средней тяжести», — говорится в ответе ведомства на депутатский запрос.
Отмечается, 5 055 женщинам (из них 2 535 — в местах лишения свободы, 2 520 — под пробационным контролем), осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, могут сократить срок наказания.
При рассмотрении вопроса об амнистии, помимо тяжести совершенного преступления, предлагается дополнительно учитывать социальное положение осужденных:
- 29 женщин с инвалидностью (I группа — 3, II группа — 3, III группа — 15),
- 243 женщины старше 60 лет (из них 152 — в местах лишения свободы, 91 — под пробационным контролем),
- 13 беременных женщин,
- 58 женщин, имеющих малолетних детей (до 3 лет),
- 226 многодетных матерей.
Для женщин, имеющих непогашенные иски — а таких насчитывается 3 910 человек — возможно смягчение наказания путем замены лишения свободы на более мягкий вид наказания.